沙特「頂硬上減產」保油市供求　關注委內瑞拉動盪

綜合外電報道，沙特阿拉伯能源大臣法利赫表示，預計在2月份再次減少石油產量，並且將在6個月維持產量「遠低於」OPEC減產協議規定的產量限額。



他直指，沙特產量將遠低於自願上限。鑑於美國的產量和其他西半球生產國的產量，美國原油市場目前處於「供過於求」狀態。



油價隔夜仍要大跌3%。布蘭特原油跌穿60美元，最新企59.9美元水平；紐約原油企52.1美元水平。



「OPEC+」同意從本月開始削減產量，以提振油價。根據去年12月與俄羅斯和其他產油國達成的減產協議，沙特的自願產量限額為每天1,033萬桶。目前，沙特1月份產量目標是每天1,020萬桶，2月份日產量將降至1,010萬桶。



另外，法利赫表示，目前尚不清楚委內瑞拉的政治動盪對原油市場會產生甚麼影響。



美國白宮國家安全顧問博爾頓，財長姆紐欽周一宣布對委內瑞拉實施制裁。報道指，美國正加大對委內瑞拉總統馬杜羅施壓，同時向反對派領導人瓜伊多提供更多支持。



姆紐欽表示，只要資金不回流到馬杜羅政權，委內瑞拉國家石油公司PDVSA美國子公司Citgo的資產就能繼續運作。



馬杜羅最新在國家電視台發表講話稱，博爾頓希望委內瑞拉發生政變。



委內瑞拉是全球最大的石油蘊藏國，也擁有可觀的黃金儲備。去年11月外媒報道委內瑞拉尋求將存放在英國央行的14噸黃金運回國內。周一外電消息指這一計劃遭阻撓。



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