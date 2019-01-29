華為危機︰旗下公司海思在美國遭打壓的前因後果

綜合外電報道，美國全方位打壓中國科企巨頭華為，令美國視頻安全設備製造商Pelco亦受波及；原因是該公司一款尖端功能的攝像頭採用了華為旗下晶片公司海思半導體設計的部件。



去年8月美國禁止軍方和政府部門採購華為及中興通訊等科技裝備的法案出台後，Pelco放棄了向美國政府供應新產品GPC專業級4K攝像頭，令公司相關銷售目標計劃破產。



中國製造的晶片在美國運行着數百萬台攝像頭，監控的視頻包括美國各地的比薩店、辦公室和銀行等各式場所。這一事實令一些美國議員擔憂中國的監控能力可能會轉而針對美國。



據報，在美國常設情報特別委員會2012年發布的一份報告中，華為和中興通訊被列為對美國安全利益的潛在威脅。該報告質疑華為與中國政府的關係，經過多次採訪，包括與任正非面對面的訪談之後，報告得出的結論是：華為未能對那種關係作出合理恰當的解釋。



到底華為有什麼事讓美國擔心？外媒指出，第1件大事發生在2003年。當時，美國思科公司起訴華為，指控其侵犯專利並且非法抄襲用於其路由器和交換器的源代碼。第2年，華為不再使用存在爭議的代碼、用戶手冊和命令行接口，此案就此告終。



其後，美國公司針對華為的其他竊取智慧財產權指控一再浮出水面。摩托羅拉在一宗訴訟中，將華為列為共同被告；T-Mobile US則指控華為從其位於華盛頓州的美國總部竊取技術。



去年初，特朗普接受美國外國投資委員會的建議，叫停Broadcom敵意收購高通的交易。這筆交易之所以引發美國的國家安全憂慮，據稱就是因為Broadcom與華為的關係。



事實上，華為正在設計自己的半導體，直接對美國高通構成威脅。其經由海思生產的麒麟系列移動處理器，現已可與高通的驍龍晶片一爭高下。上周，華為在北京發布首款5G晶片「天罡」，據介紹算力比以往晶片增強約2.5倍。



目前華為在國內外申請的專利數量皆居於全球前列。據報，其手中可能掌握着1/10 5G必要專利。



最新發展是，美國檢察官對華為提出刑事指控，稱該公司竊取T-Mobile USA的商業機密，並指控華為及其首席財務官孟晚舟涉嫌與伊朗交易有關的欺詐和共謀。美國正在尋求向加拿大引渡孟晚舟。



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