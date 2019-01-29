內地「促消費方案」出台　加快推5G商用牌照

中國發改委等10部門印發《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案(2019年)》。



方案指出，要多措並舉促進汽車消費，包括有序推進老舊汽車報廢更新、持續優化新能源汽車補貼結構、促進農村汽車更新換代、進一步落實全面取消二手車限遷政策、穩步推進放寬貨車進城限制範圍，以及優化地方政府機動車管理措施。



另外，加快推進老舊小區和老年家庭適老化改造、進一步滿足農業轉移人口市民化住房消費需求、完善托幼等配套政策鼓勵居民按政策生育，及加強城市養老設施建設提升養老服務供給水平。



方案還包括促進農村消費提質升級，拉動城鄉消費聯動發展；支持綠色、智能家電銷售；促進家電產品更新換代；加快推出5G商用牌照；加快推進超高清視頻產品消費；加強質量認證體系建設；持續深化收入分配改革等。



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