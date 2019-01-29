港股跌至27300　汽車股急挫　手機設備股受壓

A股跌1%至2%，港股挫逾200點，恒生指數下試27,300水平。國企指數跌過百點，主板成交330億港元。



汽車股連日回吐，吉利汽車被大摩唱淡，再挫6%，是表現最差藍籌。長城汽車亦跌逾6%；廣汽集團跌近半成；華晨中國及北京汽車跌3%；比亞迪股份跌近3%。



重磅藍籌隨大市向下，騰訊及友邦保險齊跌逾1%拖低大市；中國平安跌0.8%；中國移動跌0.7%；滙豐控股跌0.4%；建設銀行跌0.3%。



美國正式起訴華為，手機設備股受壓。舜宇光學跌2.4%；中興通訊跌近2%；丘鈦科技跌1.8%；高偉電子跌2%；瑞聲科技跌0.5%。另外，小米集團跌1.4%，失守10元。



醫藥股先跌後反彈，中國生物製藥漲2%，是表現最佳藍籌；石藥集團倒升1.4%。





【09:23】友邦領跌 醫藥股受壓

美國正式向加拿大尋求引渡及刑事起訴華為首席財務官孟晚舟。道指期貨跌百點，港股低開179點或0.65%，恒生指數報27,397點。國企指數低開48點或0.45%，報10,833點。



友邦保險低開2.3%報68.3港元，拖低恒指59點。其他重磅股隨大市向下，騰訊及建設銀行低開0.7%；滙豐控股低開0.6%。



醫藥股沽壓持續，石藥集團低開2.4%，是表現最差藍籌；中國生物製藥低開0.8%。



三桶油隨油價下跌，中國海洋石油低開2.3%；中國石油低開1%；中國石化低開0.1%。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

