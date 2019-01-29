A股快報：三大指數齊跌1%　造船股弱勢

滬深股市跌勢普遍擴大至1%，滬綜指最新跌29點或1.1%，報2,567點；深成指跌131點或1.7%，至7,457點；滬深300跌25點或0.8%，至3,158點；創業板指數跌24點或1.9%，報1,234點。



板塊方面，船舶製造及環保股齊跌3%，煤炭及次新股同跌逾1.5%，金融股跌1.1%，釀酒股跌0.4%。



船舶製造股拖低大市，中船科技、中船防務、中國重工及天海防務跌1%至4%不等。





【09:26】A股快報：兩市低開 油股捱沽

內地股市普遍下跌，滬綜指低開4點或0.18%，報2,592點；深成指低開14點或0.19%，至7,575點；滬深300低開6點或0.2%，至3,177點；創業板指數輕微高開0.06點，報1,259點。



板塊方面，次新股領跌1.2%，石油股跌0.6%，金融及地產股跌0.2%至0.3%，煤炭、釀酒、有色金屬及飛機製造股偏軟。



白雲機場低開1%。據內媒報道，廣州白雲機場與廣州聯通合作，已完成T1航站樓的5G覆蓋，成為國內首個5G覆蓋的航站樓。



尖峰集團低開0.3%。集團預期2018年度淨利潤按年增58至78%，因水泥價格大漲。



海亮股份高開4%。公司擬斥資1.19億歐元收購德國銅管業務資產。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

