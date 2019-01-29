【即市分析】中證監歲前易帥　有何投資玄機？

東方產經「北水頭等倉」專欄作者司慕渢：農曆新年前，突然傳來中國證監會換主席，劉士余已被免職，由工商銀行(01398)董事長易會滿接任。其實，距離三月兩會會期都唔係好遠，何解急着要中證監易帥？市場對此揣測甚多。



部分原因，相信與當局銳意於上半年推出科創板的計劃，並試行註冊制有關，時間緊迫，故在年初便急急進行高層調任。事實上，除了成立科創板之外，中證監今年仲有唔少大項目要着手處理，如股票質押、債券違約、私募基金等風險隱患，而在市場加大對外開放的同時，加強保障投資者權益。另須逐步放開對期貨和兩融的限制，以讓A股重現活力。



畢竟中美貿易談判，相信少不得中國要加大開放金融市場，如何做好防範風險、加強規模、保障本土業界發展空間和投資者權益等等，都是重中之重。陣前換將，顯示當局高度重視證券市場的改革發展。



現時，A股無疑仍處於相對低的水平，在宏觀經濟遇難之下，年內再試2,400點低位承接的機會尚不能完全排除，但當局刻意放鬆銀根力挺經濟，並積極推出財政政策作配套，其全力穩經濟之心，路人皆見，料有助穩定投資者信心。



估值相對低企的中資金融股，中線有值博率。撞啱快到春節假，短線獲利過年的意欲較大，從而令市況回軟，惟這反可提供收集機會，博節後復市紅盤高開高走。作為參考，內險股首選中國人壽(02628)、內銀股首選工商銀行(01398)、券商股首選中金公司(03908)。

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