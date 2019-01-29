港股格局：陳炳強建議低吸5G概念股

美國正式尋求引渡及起訴華為「太子女」孟晚舟，悠誠資產管理首席投資總監陳炳強認為，消息雖不利中美貿易談判，但雙方都有誘因達成協議，如果形勢非急轉直下惡化，對港股影響不大。由於恒指近期升至接近28,000點阻力位，回吐也不足為奇，並預計26,500點有支持。



華為事件發酵，對5G概念股影響又如何？陳指出，雖然中國5G發展受到美國圍堵，但亦驅使中央更着緊發展5G，加上內地人口多，有一定優勢，未來將坐擁大批5G用戶，可趁現時股價回調吸納。



另外，中國經濟放緩難以扭轉，料內地會以內需及基建等，彌補出口下降的缺口。他認為中國中鐵(00390)前景不錯，現時買入值博，股價能突破7.5港元，可上望8元，止蝕位可定於6.9元。





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