逸瓏灣8開售：買家斥2000萬購兩伙　投資又自住

信和置業(00083)旗下大埔逸瓏灣8周二進行次輪銷售118伙，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，該行約60%出席率，由於區內對中小型單位需求大，估計項目的兩房戶可以沽清。



他表示，該行有一組客人斥資約2,000萬港元，購入一個兩房連儲物室，以及一個三房戶，作投資及自住之用。



他表示，截至昨日，本月已錄逾1,800宗成交，相信能突破2,000宗，較上月多約15%，創8個月新高，而下月一手交投預計約1,500宗。



他指出，近期成交量明顯增加，相信年初四之後會逐漸回復正常，成交持續暢旺。至於本周五公布的中原城市領先指數(CCL)亦有機會繼續向上，意味樓價找到支持位，進入整固期，希望可以尋底。



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