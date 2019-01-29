【即市分析】汽車股落「車」為妙？

內地發改委等多個部門發布實施方案，將多措並舉促進汽車消費。不過，中資汽車股今早(29日)沽壓沉重，吉利汽車(00175)及長城汽車(02333)分別跌5%及4%；廣汽集團(02238)挫半成報8.25元；東風集團(00489)、華晨中國(01114)及比亞迪股份(01211)分別跌1至2%。



在內地經濟下行的壓力以及中美貿易戰陰霾之下，去年汽車市場出現28年來首次下滑。內地年初隨即出台政策以刺激消費市場，年內將推出促進汽車、家電等熱點產品消費措施，消息帶動汽車股板塊重拾升勢。



根據發改委等部門最新發布的《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案》，將多措並舉促進汽車消費，包括有序推進老舊汽車報廢更新，持續優化新能源汽車補貼結構，促進農村汽車更新換代，穩步推進放寬皮卡車進城限制範圍，加快繁榮二手車市場，進一步優化地方政府機動車管理措施。



不過，中美兩國關係再現暗湧，市場憂慮或再因此拖累汽車市場。另外，大行發表報告唱淡個別汽車股，其中摩根士丹利預期吉汽未來15天股價下跌，料發生的可能性達70%至80%。該行指，經過渠道觀察後，發現吉汽及旗下品牌Lynk & Co庫存及折扣率均高企，於折扣後，吉汽平均庫存大約3個月。同時預期本月吉汽銷售按年跌30%，予其「減持」評級，目標價8元。



事實上，汽車股在憧憬國策下，股價本月以來累升已多，其中吉汽、長汽已由月內低位最多累升36%及35%，廣汽昨日更創逾半年高位，或已一定反映相關利好預期。雖然內地國策有利促進汽車消費市場，但成效仍有待時間觀察，若然大市氣氛再度轉差，反彈已多的汽車股有機會再成市場沽售對象，短線似乎宜順勢而行，把握機會落「車」為妙。

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