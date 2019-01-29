人民幣Hibor：隔夜息升至1.47厘 CNY見6.74
2019年01月29日 11:29
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離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至1.47厘，1星期至2個月拆息為2.15至2.87厘，3至12個月拆息報3.05至3.58厘。
29/1/2019
隔夜 1.47500厘
1星期 2.15400厘
2星期 2.32933厘
1個月 2.60967厘
2個月 2.87000厘
3個月 3.05867厘
6個月 3.34267厘
12個月 3.58667厘
28/1/2019
隔夜 1.38600厘
1星期 2.25567厘
2星期 2.28767厘
1個月 2.60833厘
2個月 2.88200厘
3個月 3.06000厘
6個月 3.33067厘
12個月 3.57667厘
人民幣兌美元走勢反覆，離岸人民幣(CNH)由6.7525，回落至6.7658，最新報6.7603；在岸人民幣(CNY)亦由6.7568，漲至6.7390，最新報6.7461。
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