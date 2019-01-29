人民幣Hibor：隔夜息升至1.47厘　CNY見6.74

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至1.47厘，1星期至2個月拆息為2.15至2.87厘，3至12個月拆息報3.05至3.58厘。



29/1/2019

隔夜 1.47500厘

1星期 2.15400厘

2星期 2.32933厘

1個月 2.60967厘

2個月 2.87000厘

3個月 3.05867厘

6個月 3.34267厘

12個月 3.58667厘



28/1/2019

隔夜 1.38600厘

1星期 2.25567厘

2星期 2.28767厘

1個月 2.60833厘

2個月 2.88200厘

3個月 3.06000厘

6個月 3.33067厘

12個月 3.57667厘



人民幣兌美元走勢反覆，離岸人民幣(CNH)由6.7525，回落至6.7658，最新報6.7603；在岸人民幣(CNY)亦由6.7568，漲至6.7390，最新報6.7461。

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