【瑞通推介】資金追開騰訊淡倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：大型美企業績差過市場預期，抵銷美國政府重開的利好因素，道指隔晚向下，最多跌413點，收報24,528點，跌208點或0.8%。



恒指周一(28日)創27,790點年內高位後有回吐，並一度由升轉跌。不過港股連升4個交易日，技術走勢仍屬正面。市場續觀望中美貿易談判進展。周二(29日)早段恒指於27,400點之下整固，跌約200點，向上阻力留意周一高位，支持參考兩萬七關口。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾1,800萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1億元，反映投資者對後市好淡分歧。



恒指重磅成分股騰訊控股周一即市曾向上挑戰350元關口，但未成功，其後倒跌收市，周二早段低開0.7%後，持續於340元之下徘徊。周一有近2,700萬元淨流出其好倉，另有超過2,700萬元淨流入其淡倉，為最多資金淨流入其淡倉的相關資產，或反映投資者傾向認為騰訊短線將回調。



此外，友邦保險過去兩日累升2.3%，上日即市一度升至70.4元之近7個月高位，周二低開2.3%，曾低見68.25元，其後跌勢收窄至1%，69元失而復得。股份自去年7月起，多次受制於70元關口，未能成功企穩，如果以黃金比率計算，該股由去年5月中的高位75元，輾轉回落至去年10月底的58.2元，此次調整0.618的位置，不單是目前位處的水平，亦是6月底至9月初之股價密集區，一旦凝聚動力向上，阻力上望黃金比率76.4的位置，即約71.05元。周一有近90萬元淨流出其好倉，另有逾130萬元淨流入其淡倉。



工商銀行原董事長易會滿調任中證監新主席，股份周一早段見6.03元之逾半年高位後，微跌收市，3連升告終。有媒體指該行董事長或將由人行副行長朱鶴新接任。該股股價周二早段偏軟，於6元之下爭持，續守穩多條主要平均線之上。周一有約60萬元淨流出其好倉，5日累計淨流出逾160萬元。



中國石油化工去年多賺22%至623.86億元人民幣。股份周一升逾1%，收於6.4元之上，連升3日並續創年內高。周二早段在6.4元水平徘徊，向上留意能否突破6.5元。該股港股通周一錄得淨流入逾9,600萬元。輪證資金流方面，周一有近20萬元淨流出其好倉，5日累計淨流出逾60萬元。



雖然發改委等部委發文推動消費平穩增長，涉促進汽車、家電消費，汽車股周二早段下挫，長城汽車周一曾創去年8月以來高位5.64元，但其後倒跌近2%收市。周二早段曾再跌超過5%，跌至5.1元之下。周一逾60萬元淨流入其好倉，同日淡倉錄逾20萬元淨流入。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購證(24769)，行使價28,800點，2019年5月到期，實際槓桿14.2倍。輕微價外、中短期沽證(14724)，行使價26,000點，2019年5月到期，實際槓桿11.3倍。



騰訊輕微價外、中短期購證(16834)，行使價370.2元，2019年5月到期，實際槓桿8.5倍。輕微價外、中短期沽證(16460)，行使價325元，2019年6月到期，實際槓桿6.4倍。



友邦貼價、中短期購證(15502)，行使價72.88元，2019年5月到期，實際槓桿9.8倍。輕微價外、中短期沽證(15404)，行使價60.88元，2019年5月到期，實際槓桿10.8倍。



工行貼價、中年期購證(16451)，行使價6.28元，2019年8月到期，實際槓桿6.7倍。輕微價外、中短期沽證(18421)，行使價5.24元，2019年5月到期，實際槓桿10.2倍。



中石化輕微價外、中短期購證(14729)，行使價6.88元，2019年4月到期，實際槓桿9.1倍。



長汽輕微價外、中年期購證(15406)，行使價6元，2019年7月到期，實際槓桿4.9倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(61079)，收回價及行使價26,600點，槓桿比率31.5倍。N類熊證(66653)，收回價及行使價28,000點，槓桿比率39.1倍。



騰訊牛證(62524)，收回價320.1元，槓桿比率13.1倍。熊證(63065)，收回價349.8元，槓桿比率25.2倍。



友邦牛證(60012)，收回價64.6元，槓桿比率11.5倍。熊證(59632)，收回價73元，槓桿比率13.9倍。



工行牛證(61109)，收回價5.43元，槓桿比率9.4倍。熊證(57940)，收回價6.08元，槓桿比率16倍。



中石化牛證(61931)，收回價5.6元，槓桿比率7.2倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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