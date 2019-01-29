科技園夥拍騰訊　推動香港金融科技創新

香港科技園公司與騰訊控股(00700)周二(29日)簽署合作備忘錄，共同推動香港的金融科技發展及應用。



騰訊金融科技副總裁鄭浩劍表示，集團將透過在人工智能、區塊鏈、雲計算、數據保安、支付系統、電子錢包等領域的資源和技術，協助推動科技園公司的園區企業及培育公司的各項金融科技創新。雙方亦將在智慧城市、醫療科技、機械人等領域探索和創新，加強合作。



騰訊港澳及跨境金融科技產品高級總監梁智邦表示，集團正在構思籌備科技開發平台，開放予科技企業使用，例如在智慧城市範疇上的應用。騰訊亦已成立金融學院，培育人才，分享技術。



現時科技園園區有約700間公司，當中45%為培育公司，接近100間公司與金融科技、電子支付、演算交易等有關。香港科技園公司電子、信息及通訊科技群組及智慧城市科技平台總監楊天寵期望今次與騰訊的合作，令初創公司、中小型企業等都可以受惠。



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