【即市分析】鐵塔趁回調吸納

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：美國正式起訴華為及孟晚舟，並向加拿大提出引渡要求，市場憂慮中美關係惡化，恒指今日(周二)隨即受壓。市況不穩下，不如將目光放於較強勢的個股或板塊，中國鐵塔(00788)即市報1.64元，跌0.6%。



5G概念股近期鑊氣及話題性都十足，其作為下一代通信技術，應用範圍廣泛，內地5G發展相信已事在必行。據指華為近日已發布首款5G晶片，並將於下月再發布首款5G手機，相關技術正日趨成熟，距離正式商用的日子亦愈來愈近。5G高速發展下，預計可帶動新一輪大規模的建設需求，鐵塔作為內地最大的通信鐵塔基礎設施服務供應商，料可持續受惠。



摩根士丹利日前出報告指，中國聯通(00762)早前就逾41萬個900MHz及1800MHz的基站招標，涉資348億元人民幣，相較2018年只有10萬個新基站而言，此次擴展規模龐大，對鐵塔有利。另該行亦預計年底推出的5G技術發展有望提速，予鐵塔「增持」評級，目標價睇2元。



走勢上，鐵塔股價自去年12月至今持續上升，昨日雖自高位1.75元遇獲利回吐，但相信為超買後的技術調整居多。現即市企穩10天線上(1.61元)，不妨留意10天線及20天線(1.54元)支持，趁回調吸納。不過後市若確認失守20天線，宜先行離場。

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