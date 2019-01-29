【午市重點睇】人民幣回至6.76　布油重上60美元

●亞洲市，美匯指數續企95.7，圓匯報109.2，歐元及英鎊兌美元分別企1.143及1.314。港匯企7.845。離岸人民幣回至6.76水平。金價報1,303美元，布油重上60.0美元水平，紐油企52.1美元水平。道期續偏軟。



●恒生指數半日跌163點或0.59%，報27,413點，汽車股急挫。http://bit.ly/2Sb6BuJ

-異動股：公布5G生產戰略，通達狂飊18%。http://bit.ly/2G7iPy3

-內地三大航空股下跌，南航跌逾1%。http://bit.ly/2TkIBT0

-異動股：美瑞擬收購，復牌一度漲2成。http://bit.ly/2Tmd5UQ

-港股格局：陳炳強建議低吸5G概念股。http://bit.ly/2RpPJfg

-康大食品控股權或易手，周二復牌。http://bit.ly/2B8hfZo



●【即市分析】

-汽車股落「車」為妙？http://bit.ly/2RWmXb2

-港股小注追買仍具值博率。http://bit.ly/2DGsKJo

-中證監歲前易帥，有何投資玄機？http://bit.ly/2DEi4ej



●A股快報：3大指數半日跌0.5至1.3%。http://bit.ly/2RVpORN



●亞洲股市：日股中段跌約200點。http://bit.ly/2DETmKG



●人民幣速遞：中間價續升116點，CNH企6.75。http://bit.ly/2CVwftA

-人民幣Shibor︰隔夜息跌至2.07厘。http://bit.ly/2MC9780



●人行不進行公開市場操作。http://bit.ly/2DDcpF2



●港元拆息︰隔夜息企0.3厘水平。http://bit.ly/2DEnBS7



●中國經濟︰私募消息指部分企業由海外上市轉戰科創板。http://bit.ly/2B7tlSo



●新股專輯：傳貓眼娛樂公開發售獲逾2倍超額認購。http://bit.ly/2B5BFCg



●沙特「頂硬上減產」保油市供求，關注委內瑞拉動盪。http://bit.ly/2MAK4Ca



●內地「促消費方案」出台，加快推5G商用牌照。http://bit.ly/2RmdAwv



●逸瓏灣8開售：首半小時已售33伙，兩房戶近沽清。http://bit.ly/2sTeyGC



●同特朗普唱反調，美國會預算辦公室認為貿易戰拖累美國經濟。http://bit.ly/2sRtncF



●全球經貿戰︰美國駐世貿大使指WTO的調查「毫無意義」。http://bit.ly/2B8kpMB



●華為危機︰旗下公司海思在美國遭打壓的前因後果。http://bit.ly/2WnR4a6



●新西蘭上月進出口數據低於預期。http://bit.ly/2CTbjUf



●Apple供應鏈和碩東南亞、印度建新廠。http://bit.ly/2MC4lHt



●AT＆T計劃裁減小部分員工。http://bit.ly/2FYo4Rk



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