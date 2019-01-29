樓價UPDATES：農曆新年前　二手市場現小陽春

農曆新年前二手市場出現小陽春。沙田第一城二手交投氣氛升溫，本月錄約35宗成交，實用呎價15,211元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●鰂漁涌太古城春櫻閣中層D室，實用面積992方呎，三房間隔，望小海景，以1,725萬元易手，實用呎價17,389元。



●天后栢景臺2座高層C室，實用面積910方呎，三房間隔，以2,350萬元易手，實用呎價25,824元。



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新界區

●粉嶺中心A座中層06室，實用面積513方呎，三房間隔，以586萬元易手，實用呎價11,423元。



●沙田第一城39座低層E室，實用面積284方呎，以450萬元沽出，實用呎價15,845元。



●馬鞍山錦鞍苑A座中層08室，實用面積401方呎，兩房間隔，議價後以自由市場價520萬元易手，實用呎價12,968元。

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