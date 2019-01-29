【高盛推介】博國壽反彈　可吼高槓桿認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：內險股周二(29日)早段普遍跟隨大市下跌，當中，中國人壽低開約1.5%後跌幅擴大，中午收報19.08元，跌約2.6%。



銀保監代表表示，鼓勵保險公司使用長久期帳戶資金增持優質上市公司股票和債券，支持保險公司開展價值投資、長期投資，研究推進保險公司長期持有股票的資產負債管理監管評價機制，以維護上市公司和資本市場穩定健康發展。



觀察個股認股證資金流向，國壽認購證於上周三及周四(23及24日)共錄得約100萬元資金流入，上周五及本周一(25及28日)則共錄得約300萬元資金流出。



投資者如看好國壽，可留意價外幅度約8%，年期約5個月的購證(27710)，行使價20.63元，2019年6月24日到期，實際槓桿9.0倍，為行使價19至20.8元間、兩個月期以上產品中，槓桿最高的選擇之一。



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