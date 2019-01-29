逸瓏灣8開售：歐陽先生full pay買畀囝囝　廖小姐斥千萬入市

信和置業(00083)旗下大埔逸瓏灣8今日(29日)次輪銷售，買家歐陽先生稱，剛以700萬港元買入兩房戶，是次「full pay」 協助二十多歲的兒子入市，坦言年輕人難上車，現時「成功需父幹」。



他表示，自己居於北區，早前已暫停幾個月睇樓，認為現時樓市相對處於低位，是入市不錯的時機，希望讓兒子上車先。



對於後市發展，他預計今年將平穩發展，下半年或會轉好。



另一名買家廖小姐指，以約1,000萬元購入特色戶自住，或用作換樓。她認為「始終都要住」，自己屬外區客，鍾情樓盤環境好，且價錢合理，故入市。



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