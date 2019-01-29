【高盛推介】恒指牛熊證窩輪精選

高盛(亞洲)有限責任公司：美股周一(28日)下跌。中美新一輪貿易談判將於周二(29日)開始，而美國聯儲局亦將於本周舉行會議，市場密切關注。



恒指周一曾突破3個月高位，惟收市微升7點。周二早段則跟隨外圍下跌。



觀察周一恒指牛熊證資金流向，可見資金轉向部署牛證，錄得約1,370萬港元資金流入。而熊證則繼續錄得資金流入，有約8,380萬元。認股證方面，周一亦見資金轉向部署認購證，錄得約480萬元資金流入。而認沽證則在過去10個交易日皆錄得資金流入，合共約2.04億元。



投資者如計劃部署牛證，可留意周一新上市的恒指牛證(64767)，收回價27,138點，行使價27,038點，換股比率10,000，槓桿比率70.4倍，收回價與現價有約300點差距，為貼價的選擇。



以及可留意收回價稍遠一點，在26,950至27,100點間的牛證(63977)及牛證(64714)，皆為相同收回價牛證中槓桿最高的選擇。牛證63977，收回價27,090點，行使價26,990點，換股比率10,000，槓桿比率68.6倍。牛證64714，收回價26,958點，行使價26,858點，換股比率10,000，槓桿比率53.8倍。



投資者如計劃部署熊證，可留意周二新上市的熊證(64906)及熊證(64909)，收回價與現價有約200至350點差距。為市場上獨有條款的熊證，亦是所有熊證中槓桿首三高的選擇。熊證64906，收回價27,638點，行使價27,738點，換股比率10,000，槓桿比率80.7倍。熊證64909，收回價27,788點，行使價27,888點，換股比率10,000，槓桿比率56.0倍。



以及可留意收回價稍遠的熊證(69386)，收回價27,838點，行使價27,938點，換股比率10,000，槓桿比率50.8倍，為相同收回價熊證中槓桿最高的選擇。



投資者如計劃部署認購證，可留意價外幅度約2.5%，年期約兩個月的購證(12690)，行使價28,138點，2019年3月28日到期，實際槓桿20.2倍，為行使價27,500至28,500點間、1個月期以上產品中，槓桿最高的選擇。



相反，投資者如計劃部署認沽證，可留意價外幅度約2.9%，年期約兩個月的沽證(16230)，行使價26,668點，2019年3月28日到期，實際槓桿16.8倍，為貼價、類近條款的3隻產品中，槓桿最高及街貨最低的選擇。



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