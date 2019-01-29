BCT銀聯：無紙化普及　強積金收費有下調空間

BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時稱，數碼無紙化為大趨勢，旗下強積金計劃的成員及僱主已傾向以電子渠道管理強積金，透過網上自助平台BCT MPFe道的使用量明顯增加，去年逾70%成員完成整個自助資產轉移過程。



相較2015年，去年成員透過電子渠道查看及管理強積金的次數大幅上揚，其中基金轉換及更改將來供款投資指示的使用量升幅最大，分別升1倍及97%。



她指出，BCT今年會推出更多元化的電子服務，讓僱主更有效處理行政工作，並方便成員管理強積金。至於強積金收費方面，她認為長線仍有下調空間，但市場不宜有過高期望。



該集團投資總監夏卓華表示，環球股票於去年底開始有支持，現時估值不算昂貴，認為日本、中國及香港市場的投資比重可較高，其中中國推出不少刺激措施提振市場，預期今年措施會陸續出台，包括會有減息政策。



受惠中國寬鬆措施，他對今年香港市況表現樂觀，下半年表現尤勝上半年，全年或有高單位數或低雙位數增幅。



他強調，強積金投資部署屬於長線投資，即使市況波動亦宜冷靜應對，尤其即將退休的成員，宜於股票市場反彈時減持股票佔比。



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