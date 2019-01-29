中美債息倒掛蔓延至信用債　企業境內發債意願或提升

外電報道，中美兩國貨幣政策背馳，不但使短端國債債息出現倒掛，近期亦使中國公司信用債孳息率罕見地跌至美國同類之下，即亦罕現倒掛。



彭博數據顯示，ICE美銀美林中國信用債指數對應的孳息率去年底開始已低於同系列美國信用債指數對應的債息，且兩者之差一度擴至26個基點，創下2009年9月來最大。



為應對經濟放緩，中國一系列的貨幣寬鬆和「寬信用」措施已使債券孳息率大幅下行，而美聯儲去年進行4次加息後，市場預計今年仍存持續升息的可能。分析師認為，這或將推動更多中國企業平衡境內外成本後，選擇在岸市場進行債券融資。



渣打銀行駐港中國宏觀策略主管劉潔認為，今年中資企業發行離岸債券的意願會有所下降，受惠於境內銀行間充裕的流動性和民營企業信貸支持的政策措施，境內公司信用債的孳息率已大幅低於貸款利率和境外美元債利率，預計境內信用債市場發行量將大幅攀升。



法國巴黎銀行中國利率和外匯策略師季天鶴表示，隨着聯儲局加息步代放緩，中美國債利差或趨於穩定，也可能隨着兩國貨幣政策均趨於放鬆而轉為震盪。







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