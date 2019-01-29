英議會即將就脫歐「B計劃」投票　鎊匯續企1.31

英國議會周二當地時間19:00(香港時間周三凌晨03:00)將就脫歐「B計劃」投票。有分析指，由於B方案與「慘敗」的最初方案只是「換湯不換藥」，外界並不看好會獲得通過。一旦B計劃表決再次失利，英鎊可能面臨下行壓力。



丹斯克銀行表示，由於無協議退歐風險似乎下降，英鎊在過去兩周大漲。英鎊兌美元近日升至1.31水平，目前在該水位反覆。



在最具爭議的北愛爾蘭「後備協議」問題上，英國首相文翠珊表示已聽取議員們的建議，將繼續進行跨黨派磋商，並與歐盟方面繼續談判尋求讓步，通過為該協議設定「存在期限」等一系列措施進行調整。



分析指，周二的焦點將是議員們提出的修正案；其中包括推遲脫歐及一項要求議會就各種英國脫歐選擇進行一系列指示性投票。



據報，英國保守黨內的脫歐派和留歐派提出了化解當前僵局的「橄欖枝」，並在上周呈交首相辦公室。假如B方案未能贏得足夠投票，這一新提議將作為C計劃。



不過BlueBay Asset Management表示，僵局可能無法打破，意味英鎊面臨下行風險。





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