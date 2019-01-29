【M18推薦】通達炒轉5G概念

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：發改委最新發文指，將加快推出5G商用牌照，支持有條件的地方建設信息消費體驗中心。5G概念股繼續受捧，通達集團(00698)公布完成5G天線振子研發，刺激股價逆市飆高，現升20%報0.93元，半日成交已增至逾1.2億元配合升勢。



集團公布最新業務狀況，指已就應用於5G主流大規模多輸入多輸出天線(Massive MIMO)完成對雷射直接成型(LDS)、塑膠電鍍(POP)的基站天線單機應用的研發。現時已為多位主流客戶定制模具，預計第二季度可進行小批量生產。集團同時亦正研發可應用於5G的手機外殼射頻集成及汽車衛星導航定位天線，以致力抓緊5G帶來的市場發展機遇。



受智能手機市場增長放緩影響，通達由去年6月高位2元樓上持續向下，上月創出0.72元的52周新低，近月則主要在0.8元樓下徘徊。今早(29日)在相關利好消息刺激下以一支大陽燭向上，短線若能進一步升穿100日線0.94元，反彈勢頭料可持續，下一目標先睇1.05元，0.8元支持未宜失守。

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