樓價UPDATES：交投回升！映灣園兩天連錄4單刁

二手交投氣氛回升，東涌映灣園兩天連錄4宗買賣，套三房單位以780萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鰂魚涌中興大廈高層5室，實用面積225方呎，開放式間隔，望樓景。業主叫價380萬元，最終願減24萬元以356萬元易手，實用呎價15,822元。



●跑馬地雲暉大廈B座中層1室，實用面積約1,513方呎，三房套連工人房套間隔，原先叫租95,000元，經議價後減租5,000元或約5.3%，最後以90,000元連車位租出，實用呎租約59元。



●小西灣藍灣半島3座中層H室，實用面積566方呎，三房連一套設計，獲租客以22,000元租入，實用呎租約39元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

九龍區



●九龍灣德福花園U座高層12室，實用面積527方呎，兩房間隔，向南，原放盤叫價約810萬元，後大幅調減至711萬元，由外區換樓客承接，減幅約12%，實用呎價約13,491元。



●牛頭角得寶花園G座中層4室，實用面積約253方呎，早於去年7月以510萬元放售，及後減價數次，至近日終以415萬元成交，累減95萬或約19%，實用呎價約16,403元。



●藍田居屋康田苑B座中層7室，實用面積420方呎，兩房間隔，最初開價588萬元，見有實客洽購，減價53萬元。獲上車客於已補價自由市場以535萬元購入，實用呎價12,738元。



●將軍澳城中駅9座高層H室，實用面積650方呎，三房套房間隔，以24,000元租出，實用呎租37元。



●長沙灣宇晴軒本月至今暫錄約11宗成交，平均實用呎價16,532元。該盤2座低層G室，實用面積452方呎兩房戶，議價後獲新買家以705萬元承接，實用呎價15,597元。



●荔枝角美孚新邨3期百老滙街63號中高層C室，兩房間隔，實用面積約511方呎，以約18,800元放租兩星期，議價後以18,000元，獲睇樓僅1次的外區客承租，實用呎租約35.2元。



●西南九龍君滙港5座高層G室，實用面積474方呎，屬兩房間隔，吸引首置客承接，成交價960萬元，實用呎價約20,253元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

新界區



●東涌映灣園兩天錄得4宗成交，包括16座低層G室，實用面積756方呎，三房連套房間隔，外望海景及園景，以780萬元易手，實用呎價10,317元。



●大圍盛薈2座北翼中層A室，三房連套房間隔，議價後以1,120萬元沽出，實用面積741方呎計，折合呎價15,115元。



●天水圍栢慧豪園1座高層F室，實用面積568方呎，三房間隔，成交價645萬元，實用呎價11,356元。



●元朗尚悅2座高層A室，實用面積435方呎，兩房間隔，叫價580萬元，最終以586萬元沽出，實用呎價13,471元。本月屋苑成交活躍，累計錄得9宗成交，平均實用呎價12,665元。



●元朗好順景大廈1座高層A室，採兩房兩廳設計，原開價440萬元放售，經議價後微減18萬元或約4%，終以422萬元獲承接，實用面積358方呎計，實用呎價約11,788元。



●屯門叠茵庭1座中層F室，實用面積575方呎，三房間隔，業主於去年8月旺市時放盤，叫價780萬元，隨市況下滑，多次減價，最終累減140萬元，至640萬元沽出，實用呎價11,130元。



●上水中心2座中層A室，實用面積約351方呎，兩房間隔，外望可享優美內園景。以每月11,500元獲承租，較開價低1,000元或8%，實用呎租約33元。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/