【即市分析】醫藥股順勢炒一轉

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：近期港股都係跟住市場氣氛走，不過資金明顯押注落早前跌得較深的板塊上，醫藥股受政策所累跌幅唔細，但彈起上來亦幾有力，其中中國生物製藥(01177)即市股價逆市升5%報6.32元，真係幾強勢！



從基本面睇，即使中央有心提高醫藥行業質素及使病人唔使捱貴藥，對行業短期氣氛起一定打擊，惟長遠而言反而對行業發展有利，尤其是大型藥企受惠更多。



大行里昂最新發表研究報告，指相信政府正嘗試在「壓抑仿製藥利潤」及「維持仿製藥的盈利能力以扶持創新藥物」之間找平衡點，預期行業將會有更高的增長率，故上調中生製藥、石藥集團(01093)及三生製藥(01530)的投資評級至「跑贏大市」，三者目標價分別為6.75元、14.22元及11.02元。



策略上，市場氣氛一般，惟醫藥股明顯重新發力，短期資金順勢炒上機會唔細，值得小注跟進，其中可留意鑊氣較濃的中生製藥及石藥，相信勝算不少。

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