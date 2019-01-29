地監局指投訴代理的個案去年共306宗　按年減28%

地產代理監管局主席梁永祥表示，2018年接獲代理投訴個案共306宗，較2017年減少121宗，減幅約28%，當中有47宗與一手住宅物業有關。



投訴性質以不妥善處理臨時買賣合純或租約佔69宗最多，其次提供不準確或具誤導性資料亦有35宗。



此外，去年當局巡查一手樓盤銷售點共1,459次，代理舖及網上物業廣告分別1,836及675次。



巡查期間發現152宗違規個案，較2017年的76宗按年倍增，不過涉及新盤銷售秩序問題，則大幅減少50%至16宗，反映與發展商簽署一手住宅物業銷售約章的成效。



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