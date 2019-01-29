去年3宗地產代理涉打鬥　1宗罰停牌1個月

地產代理監管局主席梁永祥表示，2018年發生了3宗涉嫌代理打鬥事件，其中1宗相關代理被判罰停牌1個月，另外2宗仍在調查階段。



而去年全年有41名代理遭撤銷牌照，當中不涉及打鬥個案，主要是不符合持牌條件及破產等。



最近有發展商及代理就佣金問題有爭拗，對於代理回佣問題，梁永祥稱，這並不是秘密，該局亦曾在2013年發出相關執業通告，認為情況未見惡化。而該局不應隨便禁止商業行為，應由市場自行調節，但強調作出承諾就要兌現，是最基本要求。該局行政總裁韓婉萍補充，若限制同一佣金水平，反而會損害競爭。



此外，2018年有關境外物業投訴，按年增加約36%至15宗，地點分布澳洲、英國、內地及泰國等多個地方，期內涉及兩個爛尾盤投訴，屬英國項目。當局將在3月舉辦大型相關講座，教育代理及消費者。

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