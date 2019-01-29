新股專輯：偉工控股入場費3030元

本地總承建商偉工控股(01793)明日(30日)起至2月15日招股，每股招股價介乎0.625元至0.75港元，一手4,000股，入場費3,030.21元。預期2月27日首掛。鼎珮證券為獨家保薦人。



是次發行2億股，一成為公開發售，最多集資1.5億元，集資所得約50.2%將支付新獲授的項目及投標中未來項目建築材料成本及分包；約21.2%用於獲得項目或競投項目購買履約保證金；約15.4%用於增聘員工；約3.9%用於辦公室升級及翻新；約3.1%用於研發創新工程及技術；約6.2%用於一般營運資金。



該公司毛利於去年有所下滑，財務總監兼公司秘書曾莉梅解釋，毛利率較低的屋宇建造服務收入佔比上升，令整體毛利率下跌，但強調公司於過去的收入一直穩步增長，而現持手上有10個1,000萬元或以上的項目，料能為2019年及2020年分別帶來9億及有10億元收入。



另外，主席兼執行董事曾家葉透露，該10個項目均來自現時的五大客戶，強調與他們關係穩健，當中最長的合作關係超過15年。



現時行業分散，行內五大承建商市佔率合共14.1%。曾家葉指，公司2017年的市佔率為0.4%，會繼續不斷發展，冀能增加市場佔有率。



他又指，雖然過去中標率有所下跌，主要是公司接獲的標書愈來愈多，但並非每個項目都符合公司內部盈利目標，強調工程量不減，公司正不斷發展，而去年亦獲取1個11億元位於白石角的項目。另外，現時投標中的屋宇建造服務項目有11個。



被問及為何選擇臨近農曆新年時招股。作為保薦人的鼎珮證券代表解釋，偉工控股籌備上市至今一年，加上條例要求該公司於1月啟動招股程序，為減少農曆新年休假所帶來的影響，招股期較一般的長。

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