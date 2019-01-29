【市後重點睇】金價高見1307美元　道期續軟

美匯指數回至95.6水平，圓匯報109.2，歐元及英鎊分別企1.144及1.315。港匯企7.846。離岸人民幣報6.75。金價高見1,307美元，至逾7個月新高。布油企60.3美元，紐油報52.3美元。道指期貨續軟，最新跌68點。



●市後關注點

-21:30 美國12月批發庫存初值

-23:00 美國1月諮商會消費者信心指數

-周三凌晨05:30 美國石油協會(API)發布行業版原油庫存周報

-美股收市後 蘋果公司公布業績

-周三凌晨03:00 英國議會就脫歐方案投票



●恒生指數收市跌45點或0.16%，報27,531點。http://bit.ly/2Sb6BuJ

-翼辰實業停牌，涉內幕消息。http://bit.ly/2Wql9FU



●【即市分析】

-中移Call具值博率。http://bit.ly/2TfC78c

-醫藥股順勢炒一轉。http://bit.ly/2RVIZLh



●【大師午間教路】恒指首季恐低見二萬四。http://bit.ly/2FVJmij



●A股快報：滬綜指收跌2點；新零售概念股炒上。http://bit.ly/2RVpORN



●亞洲股市：日股倒升15點，全日空漲1%。http://bit.ly/2DETmKG



●歐股開市個別發展。http://bit.ly/2sOZ46s



●英議會即將就脫歐「B計劃」投票，鎊匯續企1.31。http://bit.ly/2WrKwHx



●【股匯攻略】國指回吐，伺機高沽。http://bit.ly/2SblDRb



●【大行報告】里昂下調港交所目標價。http://bit.ly/2RnWMoy



●港府料2019年初進出口情況更惡劣，物流業亦受影響。http://bit.ly/2sQzoX5



●BCT銀聯：無紙化普及，強積金收費有下調空間。http://bit.ly/2Uma5YE



●果粉注意！FaceTime現漏洞，接電話前或已被偷聽。http://bit.ly/2G4KNKO



●科技園夥拍騰訊，推動香港金融科技創新。http://bit.ly/2RlHIYQ



●逸瓏灣8開售：首半小時已售33伙，兩房戶近沽清。http://bit.ly/2sTeyGC

-歐陽先生full pay買畀囝囝，廖小姐斥千萬入市。http://bit.ly/2MI1e12



●樂風集團申請將大角咀必發道工廈改建商廈。http://bit.ly/2HDtoLL

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