外匯基金去年賺139億縮94%　上季勁蝕306億

香港金融管理局公布，香港外匯基金在2018年錄得139億元投資收入，按年大減94.73%，其中去年第4季虧損306億元，為2016年第4季以來，再度錄得虧損。



分類方面，外匯基金去年全年的股票投資表現最差，共蝕590億元，香港及其他地區股票分別蝕207億元及383億元，其中港股更連蝕三個季度，至於全年外匯估值調整引致的減值亦達90億元，僅債券投資表現挽回部分失地，全年錄得574億元收入。



金管局總裁陳德霖表示，2018年一些原先被市場低估的風險因素一一浮現，包括美國利率正常化的步伐，美國政府外貿政策和保護主義對全球貿易的壞影響，以及地緣政治的風險，而環球金融市場亦出現大的波動和調整，雖然股市下跌，債息上升和美元強勢三大不利情況，同時在2018年出現，但外匯基金去年仍然能有139億港元的投資收入，不至出現虧損。



展望2019年表現，陳德霖認為今年投資環境恐怕會如去年一樣複雜多變，包括中美貿易關係緊張將會繼續困擾全球經濟和市場、英國一旦出現「硬脫歐」，將會對歐洲宏觀經濟及金融市場造成衝擊，而美國經濟及貨幣政策的方向亦不明朗、最近市場日漸擔憂美國經濟開始放緩，種種因素為全球宏觀經濟及資產市場帶來隱憂。



他指當局會繼續小心謹慎地管理外匯基金，會密切留意市場發展，有需要時加強一些防禦性部署，並一如既往持續多元化投資，進一步提升外匯基金應對市場波動的能力。

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