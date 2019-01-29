【今日破位表】5G概念炒不停　摩比發展再落鑊

美股全線受壓，且美國正式起訴華為及孟晚舟，拖累港股市場氣氛。恒指今日(周二)低開179點，早段最多挫248點後跌幅反覆收窄，終收報27,531點，跌45點，成交額919億元。即市創52周新高的股份(主板及創板)有10隻，股價創52周新低的股份有32隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



5G再成市場焦點，皆因通達集團(00698)表示已完成5G天線振子研發，並已為多位主流客戶定制模具，預計第2季可進行小批量生產，引起市場憧憬。除通達收市炒高逾4成外，部分5G相關概念股亦有炒作。其中主營天線及無線電射頻子系統產銷的摩比發展(00947)表現強勢，收報1.3元，飆升12%，並創下1.34元的52周新高。



另邊廂，破底股仍以股仔為主，其中CLASSIFIED GP(08232)、佰悅集團(08545)、中國融保金融集團(08090)、隆基泰和智慧能源(01281)跌幅介乎12%至16.8%，而中國資源交通(00269)則挫逾3成。

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