【fb直播】港股期結過後有新方向？譚朗蔚咁講！

華為風波有新進展，市場憂慮中美關係再度緊張，拖累港股期結前夕由頭跌到尾，周二(1月29日)最多挫近250點！期指結算過後，港股會唔會有新形勢？好友、淡友應該點執個倉先至醒？



華為風波未止，相關概念股首當其衝！中國軟件國際(00354)曾挫近半成！向華為供應手機零件的舜宇(02382)低見73.45元，股民切忌貪平撈貨？仲有邊啲5G概念股唔涉及華為事件？



發改委雖然又發功提出措施促進汽車消費，惟車股繼續受壓！遭大摩唱淡的吉利汽車(00175)失守13元；長城汽車(02333)跌至挨近5元邊，板塊最壞時機未過？



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