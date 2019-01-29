信銀國際廖群：外匯基金第四季表現符預期　本季或轉好

香港外匯基金在2018年錄得139億元投資收入，按年大減94.73%，其中去年第4季虧損306億元。中信銀行國際首席經濟師廖群認為，外匯基金第四季表現符合預期，因為始終去年下半年，經濟情況確實轉差，中美貿易戰為市場添不穩定性，令股市持續回落，內地A股和香港股市無一幸免。



展望今年第一季，雖然美國全年經濟大致向下行，但他估計外匯基金表現或會有好轉，因為始終第四季回落太多，基數低，令數據容易反彈。再加上，美國加息步代緩和，以及中美貿易戰經過多輪談判，有望舒緩，都令外匯機金做好的機會增加。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/