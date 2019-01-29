核心街舖租金連續4年下跌後首度回升

世邦魏理仕發表的《大中華區2019年房地產市場展望》報告指出，去年受到地緣政治和股票市場波動影響，商業房地產市場的租賃和投資活動在下半年有減慢迹象，但以全年數據來看仍然是近年表現最好的一年。商舖市場方面，期內核心區街舖租金微升0.2%，為連續4年下跌後首度回升，預測今年街舖和商場租金將大致平穩。



而去年為甲級寫字樓市場表現強勁的一年，淨吸納量錄得300萬方呎，是2017年的2.4倍，亦為自2010年以來最高。去年落成的新供應有200萬方呎，全都位於非核心區，並已租出81%的樓面，當中最少60萬方呎來自遷離核心區的企業調遷。至於靈活工作空間 (包括共享工作間及服務式寫字樓在內) 的總存量，由2017年的87.3萬方呎，增加至2018年的110萬方呎，九龍區按年增幅更達53%。



中資公司仍然是核心地區甲級寫字樓的主要租賃需求來源，共佔全年新租賃活動中的24%。在市況向好帶動下，該類物業租金按年升幅由2017年的3.1%增加至6.7%。而今年將有7個全新的甲級寫字樓項目落成，合共提供240萬方呎，當中有80%位於非核心區，預計核心市場的租金會下調最多5%，但非核心地區則有最高5%增長。

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