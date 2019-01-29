大摩奇準分析員：及早離場　原因係...

外國傳媒報道，近年測市奇準的摩根士丹利首席美股策略分析師Michael Wilson最新警告，現時就要離開不沾手股票，即使股市仍有一些上升潛力，主因是美國企業2019年盈利增長難以看俏，首3季每股盈利料僅增1.3至3.5%，將大幅低於去年的雙位數。



他指出，1月股市升浪沒有具備大升的基礎，呼籲投資者是時候「落車」抖一抖。他又警告美國經濟可能不會完全恢復至政府局部關門前水平，因經濟活動在過去3周停滯已令庫存上升，有些經濟損失已不能追回。事實上，近期主要商業及消費者信心指標已從歷史高位大幅插水。



至於美國聯儲局或放慢收水，他表示，「縮減」依然意味着緊縮，只不過力度減弱而已，對金融市場的影響可能是中性。因此，股市將更受基本因素左右。



事實上，Wilson他測市的確準繩，例如早在2018年3月警告，當年美股1月時已是最亢奮，預計此後將踏入「滾動型熊市」；同年10月26日警告，標指或逐步跌落2,450至2,500點水平，時間是未來4至8個星期，結果標指在12月26日低見2,346點。



他對「滾動型熊市」的界定是股市累跌兩成，而且不能在12個月內完全收復跌市失地，可理解為「陰乾式下跌」或「慢熊」，即不是「直插無水花」式大跌。由2018年1月至今剛好接近12個月。



他在本月初雖然預期美股由2018年1月開始的「滾動型熊市」已結束，但亦不會大幅回升，重申標指目標是2,750點，今年會是大型上落市，波幅介乎2,400至3,000點之間。



除了去年，他近年測市準繩的戰績包括早於2017年4月預期，當年股市不會有「五窮六絕」、8月仍叫淡友「收聲」，預期標指全年目標2,700點，結果是極少數「估中」標指會於2017年底升上2,700點的華爾街分析員，到了2018年3月才轉軚睇淡。

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