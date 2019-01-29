嘉湖海逸酒店擬重建住宅　暫錄249份申述近全反對

長實集團(01113)最近就旗下天水圍嘉湖海逸酒店第1及第2座，向城市規劃委員會申請重建住宅，提供5,000個住宅單位，伙數相等於約1/3個嘉湖山莊。



上述申請在諮詢期今日(1月29日)屆滿，暫錄得249份申述，接近全數反對。不少由嘉湖山莊居民提出，也有區議員作出反對，主要認為會導致人口大增，加重交通負荷。而重建期間會令置富嘉湖商場暫停營業，帶來重大不便。



資料顯示，發展商計劃將酒店重建為兩幢樓高53層分層樓宇，平台原有的商業部分（置富嘉湖第一及二期）則予保留，總樓面逾200萬方呎，住用樓面佔逾150萬方呎，另設980個私家車位。

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