【北水追蹤】騰訊鐵塔建行受捧　融創農行遭拋售

港股今日(周二)反覆偏軟，恒指收市跌45點報27,531點，主板成交919億元。港股通成交額約77億元，較上個交易日減少約17億元，佔主板成交額8.3%；南下資金淨流入5.6億元人民幣。



騰訊控股(00700)今日先跌後回穩，收市升0.2%報342.4元，其港股通再錄得約1.3億元的淨買盤支持，為全日淨流入最多之個股。



中國鐵塔(00788)再獲追捧，其港股通淨流入約7,885萬元。建設銀行(00939)、吉利汽車(00175)及華潤啤酒(00291)分別錄得港股通淨買入約6,184萬元、3,380萬元及3,090萬元。



融創中國(01918)逆市升0.3%報28.4元，惟其港股通淨流出約8,016萬元，為全日淨賣出金額最多之個股。而農業銀行(01288)及新華保險(01336)亦分別錄得7,792萬元及7,429萬元的淨沽出。



另外，金風科技(02208)、中國海外發展(00688)及石藥集團(01093)分別錄得港股通淨沽盤約3,532萬元、3,105萬元及2,540萬元。

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