聯交所股權變動資料顯示,希慎興業(00014)於1月24日獲貝萊德增持19萬股,最新持股數目5,244萬股。



元亨燃氣(00332)於1月24日獲Champion Ever Ltd增持8萬股,最新持股數目約29.91億股。



四海國際(00120)於1月24日獲胡野碧增持約2.77億股,最新持股數目約3.73億股。



意馬國際(00585)於1月24日及25日獲Enerchina Holdings Ltd合共增持799萬股,最新持股數目4,272萬股。



松齡護老集團(01989)於1月24日及25日獲嚴定國合共增持60萬股,最新持股數目約6.06億股。



漢港控股(01663)於1月28日獲汪林冰增持65萬股,最新持股數目約11.65億股。



香港華人有限公司(00655)於1月25日獲Hennessy Holdings Ltd增持4,600萬股,最新持股數目約14.77億股。



盈健醫療(01419)於1月24日及25日獲潘振邦合共增持10萬股,最新持股數目108萬股。



碧瑤綠色集團(01397)於1月24日及25日獲吳永康合共增持12萬股,最新持股數目約2.78億股。



興達國際(01899)於1月23日、24日及25日獲劉錦蘭合共增持75萬股,最新持股數目約6.26億股。



萊爾斯丹(00738)於1月28日獲李子彬增持59萬股,最新持股數目約3.71億股。



雅各臣科研製藥(02633)於1月28日獲岑廣業增持74萬股,最新持股數目約12.87億股。



─ ─ ─



九台農商銀行(06122)於1月24日被China Create Capital Ltd減持1,000萬股,最新持股數目約1.6億股。



福萊特玻璃(06865)於1月24日及25日被Paragon Resort Fund L.P.合共減持860萬股,最新持股數目7,364萬股。



雅視光學(01120)於1月23日被FIDELITY PURITAN TRUST減持5萬股,最新持股數目2,315萬股。



首長四方(00730)於1月29日被VMS Securities Ltd減持106萬股,最新持股數目約4.73億股。



齊合環保(00976)於1月23日被Pengda Value Fund SPC(acting for and on behalf of DTC SP)減持735萬股,最新持股數目9,329萬股。

─ ─ ─ ─ ─ ─

