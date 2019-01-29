【4張圖睇晒】美聯儲局周四加息機會有幾大？

美國聯儲局將於香港時間本周四(31日)凌晨3點公布議息結果，在聯繫匯率制度下，美國加息與否亦影響着香港的利率水平。而根據利率期貨市場顯示，市場普遍估計當局會維持聯邦基金利率介乎2.25至2.5厘(附圖一)。



一般而言，聯儲局會考慮到通脹、失業率、非農就業職位等因素調整加息步伐。而有報道指出，當局可能提早結束縮減資產負債表(即減持美債等各種債券，從市場抽走資金)的行動(見附圖二)，意味聯儲局可能不想「收水」過急。



同時，失業率略為回升(見附圖三)、消費物價指數轉跌(見附圖四)等因素亦減少了加息的誘因。





●聯儲局官員和市場人士對加息與否又有何見解？



- 聯儲局主席鮑威爾：鑑於通脹低迷，當局會保持耐性，沒有預設加息路線，亦會細心聆聽市場訊息並靈活調整政策。



- 芝加哥聯儲銀行行長埃文斯：面對金融市場波動及通脹低迷，聯儲局無疑可對進一步加息保持耐性，我們正處於暫停加息的好時機。



- 堪薩斯城聯儲銀行行長喬治：官員應對加息保持耐性，因為暫停貨幣正常化過程，可讓當局評估及應對經濟是否如預期般放慢至可持續水平。



- RBC資本市場：近周聯儲局官員論調顯著改變，似乎大部分官員傾向支持暫停加息，實際上加息阻力亦甚多，包括中美貿易衝突、美國政府停擺和通脹減速，將聯儲局今年加息預測由3月和6月，押後至6月和12月。



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