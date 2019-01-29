【每況愈下】佳能︰未來兩年數碼相機市場收縮五成

雖然各大相機品牌近年爭相開發專業無反光鏡相機，冀為業界帶來新增長動力，但佳能(Canon)社長御手洗富士夫警告，整體數碼相機市場未來兩年仍會收縮五成。



智能手機近年嚴重打擊入門級相機的銷情，御手洗在日媒訪問中提到，目前全球可轉換鏡頭相機年銷約1,000萬部，而佳能的銷售每年按年下跌一成，但有信心市場快見底，每年可賣出500萬至600萬部消費級及專業相機。



近年無反光鏡換鏡相機(Mirrorless Interchangeable Lens Cameras，簡稱：無反相機)逐漸成為專業相機的主流，不過，佳能及尼康(Nikon)去年才急起直追，推出旗下首部全片幅無反相機。他認為，無反相機不會增加整體相機銷售，只會取代現有的數碼單鏡反光(DSLR)相機。



日本國際攝像器材協會數據顯示，去年首11個月，日本的無反相機出貨量增長8%，至53萬部。



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