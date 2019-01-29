新盤部署：逸瓏灣8累售217伙　四房戶1571萬沽創新高

信和置業(00083)旗下大埔逸瓏灣8次輪發售118伙，截至今日(1月29日)下午6時，連同首輪銷售，合共售出217伙，套現近17億元，而項目兩房單位幾近沽清。其中第2座中層B單位四房戶，實用面積1,007方呎，成交價1,571.4萬元，創項目新高，呎價15,606元。



此外，有大手買家斥逾2,000萬元連購兩伙，其中第1座中層D單位，實用面積859方呎，折實售價1,289.01萬元，呎價15,006元，至於第2座中層J單位，實用面積563方呎，以757.63萬元沽出，呎價13,457元。

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