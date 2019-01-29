【贏埋唔夠填氹】一月份強積金人均賺1.1萬

打工仔的強積金於新一年有好開始，今月香港整體強積金平均上漲3.67%，中港以及美國股票更急彈6至7%不等，帶挈打工仔今月平均帳賺超過1.1萬元。不過，過去12個月計仍虧損近2.8萬元，要收復失地仍要加把勁。



按截至去年9月底強積金資產總值超過8,583億元計算，不計入其後新供款，今年1月份整體強積金獲利315億元，平均每名「打工仔」帳面獲利約11,126元。然而，整體強積金在過去12個月累蝕9.21%，倘以此計算，平均每名「打工仔」錄帳面虧損約27,923元。



晨星(亞洲)截至1月25日數據顯示，1月份所有分類組別皆報捷，當中表現最佳為累升7.32%的美國股票組別，跟隨其後是同期升6.53%的香港股票組別，以及上升6.35%的中國及大中華股票組別。環球股票組別亦有5.9%的升幅。債券方面，環球債券、港元債券、其他債券組別分別上升0.62%、0.35%、1.31%。



然而，儘管今月表現不俗，但回顧過去12個月表現，整體強積金仍要累跌9.21%。當中，以期內下挫19.13%的亞洲股票(不包括日本)組別最傷。香港股票組別以及中國及大中華股票組別亦分別要下跌15.29%和18.44%。



羽白資產管理財富管理總監梁彥穎認為，現時情況是刺激股市大升因素未見，但隱憂仍存，例如中美就知識產權等糾紛不容易解決，有機會續牽動市況，建議大家謹慎一點。



他建議，以可承受較高風險的打工仔為例，現時強積金組合可選擇六成為股票、四成為債券和保守基金作配置。儘管加息周期一般不利債券基金，但大部分基金經理早已把債券組合的存續期縮短，令債價對利率變動的敏感度降低，減低受到加息的影響。



股票方面，他建議可多留意美國股票和中港股票，博中美貿易談判之後取得較大進展，相關股市迎來較大反彈力度。當然，經過一月的上漲，現時估值不算太吸引，入市也應分段。至於受英國脫歐影響的歐洲股票，暫不建議沾手。

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