新股專輯：內地廣告公司豆盟科技擬下月聆訊

市場消息透露，內地創新移動廣告技術公司豆盟科技擬在2月上旬進行上市聆訊。該公司於2018年8月29日向聯交所遞交主板上市申請，中信建投國際為獨家保薦人。



初步招股文件引述艾瑞諮詢報告，按2017年收益計，該公司成為中國第二大互動廣告公司；於2018年上半年，於中國所有互動廣告平台中排名第二，市場份額為12.0%。



值得留意的是，該公司於2017年3月在新三板掛牌，公司考慮未來業務策略及利用國際資本市場，2018年3月從新三板摘牌。



據該文件，截至2018年3月底止3個月，錄得溢利1,386.5萬元人民幣(下同)，按年大增5.03倍；收入按年升56.96%至7,374.1萬元。

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