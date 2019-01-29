新股專輯：內地教育集團華立大學申上市

周二(29日)有兩間企業向聯交所遞交主板上市申請，分別是內地華南大型民辦高等教育及職業教育集團華立大學；及泰國IT解決方案提供商Platt Nera International。



據初步招股文件，華立大學擁有3所學校，包括華立學院、華立職業學院及華立技師學院。截至2018年12月底止，在校學生合共3.73萬人。中信建投國際為是次上市計劃的獨家保薦人。



該文件引述根據弗若斯特沙利文報告，按就讀人數計算，截至2017年底，該公司在華南地區所有民辦職業教育服務供應商中排名第二，在華南地區所有民辦高等教育服務供應商中排名第五。



截至2018年8月底止全年，利潤1.93億元人民幣，按年微升0.12%；收入按年增加5.16%至6.08億元人民幣，其中93%來自學費收入，餘下則來自寄宿費。



預計集資所得將用於增建華立學院及華立職業學院的樓宇以擴大現有學校；在廣東省江門市建立新的專科學校；營運資金及一般企業用途。



至於Platt Nera International，文件顯示，其總部及主要營業地點設於泰國曼谷，並向泰國金融機構、政府部門及機構(主要為行政、電信及公用事業部門)提供IT解決方案。浩德融資為獨家保薦人。



截至2018年9月底止9個月，盈利7,513.4萬泰銖(下同)，按年增加16.45%；收入3.65億元，按年升16.45%，其中58.3%來自銀行及金融客戶，26.6%來自政府。2017年全年盈利7,866.8萬元，按年跌16.25%；收入按年跌18.75%至2.98億元。



值得留意的是，該公司於文件中解釋了來港上市的原因，認為在港上市可以直接進入香港資本市場，並為日後擴張及企業融資活動進行集資，以及能夠增加知名度及公司地位，並進一步提升公司聲譽，有助於擴大客戶群。而計劃集資所得將用於項目融資、償還現有借貸，及營運資金。



GEM板方面，香港美妝產品分銷商臻美集團遞交申請，新華滙富獨家保薦人。文件指，該公司主要分銷美容及個人護理產品，亦有分銷化妝品、香水、零食及雜貨。2019年首6個月，溢利1,007.3萬元，按年增加35.08%，收入按年大升57.98%至3.74億元，惟產品平均售價為66.2元，按年減少7元；毛利率為6.7%，按年下降0.5個百分點。



臻美集資所得將用於拓展產品及品牌組合並物色新供應商，通過線上銷售，提高產品銷售量，擴大倉儲設施；採購物流機器及設備；增聘員工；改善資訊科技基礎設施；償還現有循環銀行貸款；及營運資金及其他一般企業用途。

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