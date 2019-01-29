全球最大對沖基金：環球經濟恐醜足20年

外國傳媒報道，「鱷王」達利奧創辦的全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)聯席首席投資官Bob Prince警告，今次經濟放緩期將「長到你唔信」，別寄望長線投資會有好回報。



他說：「雖然看不到經濟會出現2008年般的顯著及絕望境況，但恐怕未來20年的表現都會是醜陋的，主因是全球已夾雜着有毒的民粹主義及貧富懸殊，並且根深柢固，無法在短期內能解決。」



他警告，聯儲局目前受制於過去10年前所未見的放水措施，目前只要有任何信貸倒退，都足以成為投資者的壞消息。現時可幸的是聯儲局或因經濟放緩而停止加息，減輕了債務持有者的短期壓力。惟這不代表金融市場會表現良好，主因是美國大量國債由外國人持有，暴露着外匯風險，令美元可以在不能預測的情況下顯著波動。股市方面，最大風險不是實體經濟，而是企業盈利轉差。



事實上，Bridgewater管理層十分看淡前景。另一位聯席首席投資官Greg Jensen早前已表示，對經濟增長前景展望較市場和央行官員更悲觀，預計歐洲將是第一個考驗，因為該區經濟水平更差、通脹更低，許多地方更接近通縮，並且已是負利率。他們的動向將成為全球領先指標。



達利奧更警告下一次全球經濟倒下，不但會對金融市場造成巨大影響，更會是一生之中最驚嚇。他再次重申，目前遇見的政治問題及貿易糾紛，讓他聯想到1930年代大蕭條時期。

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