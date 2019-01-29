內地政府擬發布15種新職業　包括「電子競技員」

近年內地一直積極推動電子競技產業的發展，並有意為電競行業「正名」。據內地傳媒報道，近日中國就業培訓技術指導中心發布公告指，人力資源和社會保障部(人社部)初步確定擬發布15個新職業，當中包括「電子競技運營師」及「電子競技員」。



值得注意的是，人社部是國務院主管人事行政和勞動行政的組成部門，這或意味着電競行業及相關人員得到官方的認可。



根據公告內容，電子競技員的定義為︰從事不同類型電子競技項目比賽、陪練、體驗及活動表演的人員。而電子競技運營師的定義則為︰在電競產業從事組織活動及內容營運的人員。



另外，針對互聯網科技發展迅速，公告亦將「大數據工程技術人員」及「雲計算工程技術人員」列入新職業名單當中。

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