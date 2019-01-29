新盤UPDATES︰逸瓏灣8四房戶做價創新高

發展商推盤反應保持不俗，推動本月一手住宅交投上揚。其中各區大型單位及洋房更備受追捧，個別更以新高價錢獲承接。



●逸瓏灣8累售218伙 四房戶1571萬創新高

信和置業(00083)旗下大埔逸瓏灣8次輪發售118伙，連同首輪銷售，合共售出218伙，套現逾17億元，而項目兩房單位幾近沽清。其中第2座中層B單位四房戶，實用面積1,007方呎，成交價1,571.4萬元，創項目新高，呎價15,606元。



此外，有大手買家斥逾2,000萬元連購兩伙，其中第1座中層D單位，實用面積859方呎，折實售價1,289.01萬元，呎價15,006元，至於第2座中層J單位，實用面積563方呎，以757.63萬元沽出，呎價13,457元。



●逸瓏灣8開售：首半小時已售33伙 兩房戶近沽清

信和置業(00083)旗下大埔逸瓏灣8推出118伙次輪銷售，項目於首半小時已沽出33伙，當中有大手買家斥逾2,000萬港元連購兩伙，而項目的兩房單位亦幾近沽清。



【10:01】逸瓏灣8開售：近百名準買家及代理陸續到場

信和置業旗下大埔逸瓏灣8周二(29日)推出118伙次輪銷售，據銷售安排，買家於上午9時半至10時報到，現場所見，有近百名準買家及地產代理陸續到場。



該批單位市值約14.65億港元，扣除最高優惠後，折實平均呎價14,633元，是次加價約2%。至於整批單位折實售價由613.42萬元起，最低呎價12,289元起。項目周一(28日)晚截止認受認講登記，據悉共錄近230張入票，超額認購近1倍。



●逸瓏灣8開售：歐陽先生full pay買畀囝囝 廖小姐斥千萬入市

信和置業(00083)旗下大埔逸瓏灣8今日(29日)次輪銷售，買家歐陽先生稱，剛以700萬港元買入兩房戶，是次「full pay」 協助二十多歲的兒子入市，坦言年輕人難上車，現時「成功需父幹」。



他表示，自己居於北區，早前已暫停幾個月睇樓，認為現時樓市相對處於低位，是入市不錯的時機，希望讓兒子上車先。對於後市發展，他預計今年將平穩發展，下半年或會轉好。



另一名買家廖小姐指，以約1,000萬元購入特色戶自住，或用作換樓。她認為「始終都要住」，自己屬外區客，鍾情樓盤環境好，且價錢合理，故入市。



●逸瓏灣8開售：買家斥2000萬購兩伙 投資又自住

信和置業(00083)旗下大埔逸瓏灣8周二進行次輪銷售118伙，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，該行約60%出席率，由於區內對中小型單位需求大，估計項目的兩房戶可以沽清。



他表示，該行有一組客人斥資約2,000萬港元，購入一個兩房連儲物室，以及一個三房戶，作投資及自住之用。



他表示，截至昨日，本月已錄逾1,800宗成交，相信能突破2,000宗，較上月多約15%，創8個月新高，而下月一手交投預計約1,500宗。



他指出，近期成交量明顯增加，相信年初四之後會逐漸回復正常，成交持續暢旺。至於本周五公布的中原城市領先指數(CCL)亦有機會繼續向上，意味樓價找到支持位，進入整固期，希望可以尋底。



●逸瓏灣8開售：代理指用家約佔7成

信和置業(00083)旗下大埔逸瓏灣8推出118伙作次輪銷售，美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，該項目以用家主導，佔約70%，而80%買家來自新界。



他稱，本月至今暫錄1,850宗一手成交，估計月底將近2,000宗，而2月只有馬頭角瑧尚及長沙灣AVA 228開售，預算成交回落到500至600宗，而3月有望挑戰2,000宗。

二手方面，本月預計錄2,400宗買賣，按月升20%。他認為樓價已反彈5%至10%，相信豬年將會回穩。



●深灣9號花園洋房2.18億沽 創項目新高

嘉華國際（00173）等合作發展的香港仔深灣9號，花園洋房單位8號以招標形式售出，連3個車位成交價2.18億元，創項目成交價新高，單位面積3,622方呎，花園面積999方呎，呎價60,188元。



●天賦海灣8號洋房7200萬沽

據一手銷售資訊網資料，信和置業(00083)旗下大埔天賦海灣剛售出8號洋房，連兩個車位成交價7,200萬元，物業實用面積2,853方呎，附設844方呎平台及1,230方呎天台，實用呎價25,237元。



●琨崙洋房單位售逾3100萬

華懋集團的屯門琨崙，剛售出金琥珀洋房單位51A，實用面積2,178方呎，花園面積881方呎，成交價逾3,136.37萬元，呎價約1.44萬元。該公司銷售部總監吳崇武稱，受樓市小陽春帶動，該物業近期睇樓量顯著增加，料將續錄更多交投。



Grand YOHO連沽兩伙 套現逾3000萬

新鴻基地產(00016)旗下元朗Grand YOHO，今日(1月29日)以招標形式售出2伙，套現逾3,000萬元。標售單位包括第5座31樓E室，實用面積898方呎，成交金額1,958.4萬元，呎價21,808元。而8座26樓C單位，實用面積537方呎，成交價1,153.98萬元，呎價21,489元。



●恒基住宅及商廈推出新春利是優惠

據一手銷售資訊網資料，恒基地產(000120旗下兩個樓盤新增「新春置業大利是」優惠，其中2月2日至25日期間，選購北角君譽峰及鰂魚涌君豪峰指定單位，可享港幣3.88萬至6.88萬元。



此外，繼日前6個住宅樓盤推出優惠後，集團旗下兩個商廈項目亦提供「新春大利是」優惠 ，包括西營盤威華商業中心及長沙灣創匯國際中心，由即日起至2019年2月12日，購買上述物業，可獲現金回贈，分別為 48,000元及 88,000元。



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