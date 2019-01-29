樓價UPDATES：嘉匯入伙租務旺　單月錄65宗成交

啟德嘉匯陸續入伙，近月租務交投十分暢旺，1月至今暫錄65宗，平均實用呎租約36元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●市區細價物業不乏買家追捧，筲箕灣新成中心B座中層07室，實用面積291方呎，以一房間隔，成交價437萬元，實用呎價15,017元。原業主於2008年購入上址，當時作價142萬元，期內升值近2.1倍。



●受新盤推出搶客影響，部分二手業主不惜減價吸客。堅尼地城翰林軒1座高層D室兩房戶，實用面積464方呎，座向西北享海景。單位原開價1,030萬元，放盤4個月，減價55萬元，以975萬元沽出，實用呎價21,013元屬市價。屋苑對上一宗同類型成交於去年7月錄得，當時2座中層C室，實用面積464方呎，以1,040萬元易手，實用呎價22,414元。



●西半山雍景臺1座中層F室，實用面積1,123方呎，租客鍾情單位新裝修，議價5,000元後，以55,000元承租，實用呎租約49元，相比同座B室月初成交呎租下跌約一成。



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九龍區



●嘉匯9座低層D室，實用面積348方呎，以一房設計，設開放式廚房，望園景，剛以13,000元租出，實用呎租約37元。若以業主2017年3月購入價655萬元計，回報率約2.4厘。



●將軍澳日出康城領都1座低層LD室，實用面積約976方呎，為四房連儲物室間隔，外望享翠綠山景。業主於去年3月叫價1,300萬元，經議價後減價約112萬元，近日終以1,188萬元沽出，實用呎價約12,172元。現時屋苑約有62個買賣放售，同類型單位叫價約1,200萬元起。



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新界區



●屯門兆麟苑B座高層8室，實用面積401方呎，以兩房間隔。有區內人士鍾情單位屬高層戶，擁開揚遠景及部分海景，加上業主擴大議價空間，累積減價近50萬元，故於未補價第二市場以300.8萬元購入，實用呎價約7,501元。



●粉嶺碧湖花園1座中層H室，實用面積400方呎，以490萬元易手，實用呎價12,250元，原業主持貨4年多，帳面獲利140萬元。該盤現有約27個放盤，叫價由490萬元起。

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