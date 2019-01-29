恒大健康加強拓展超級跑車業務

恒大健康(00708)公布，附屬公司NEVS進一步與柯尼塞格訂立合資協議，並成立項目公司，涉及代價1.5億歐元。項目公司將由NEVS持股65%，柯尼塞格持股35%。



柯尼塞格是一家總部位於瑞典的超級跑車公司，是世界超跑的巔峰品牌之一。柯尼塞格素有「幽靈跑車」的美譽，其量產車最高時速每小時超過447公里，由0公里加速至每小時400公里僅33.29秒。



集團相信，NEVS入股柯尼塞格的母公司，並與柯尼塞格組建一家合資公司生產新一代電動汽車，能增強集團在全球新能源汽車領域的戰略布局，實現戰略協同和快速發展。

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