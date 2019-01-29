EIB：已就英國脫歐後資本缺口做好準備

英國脫歐協議闖關失敗後，首相文翠珊提交的替代方案將於香港時間周三(1月30日)凌晨進行表決。外媒報道，歐洲投資銀行(EIB)行長Werner Hoyer表示，該行及其他27個歐盟國家已為英國脫歐做好準備，以彌補英國退出造成的資本缺口。當中，已考慮到英國在今年3月29日脫歐限期前仍未達成協議等情況。



他續稱，上述的資本缺口預計由銀行儲備來支付，至於一些未繳付的資本缺口則由歐盟27個政府按比例填補，惟有關方案需待歐盟財長確定落實。



另一方面，該行2018年貸款額減少近20%，Werner Hoyer解釋，貸款減少的原因是歐盟經濟狀況改善，銀行投資減少，反攻風險和利潤較高的項目。雖然歐盟部分經濟體出現經濟放緩迹象，但他有信心2019年保持融資金額於約600億歐元水平。

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