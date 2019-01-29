【避唔過十五】美政府僱員又陷「斷糧」危機

正所謂「避得過初一，避唔過十五」，美國聯邦政府僱員很快又要為「無糧出」而憂心了。外國媒體報道，就算兩黨能在臨時預算案2月15日到期前，解決邊境圍牆的分歧，美國仍將面臨達到債務上限的問題。



美國國債目前為21.95萬億美元，之前國會參眾兩院通過決議，暫時取消美國的債務上限，美國國債就突破了之前設定的21萬億美元上限，然而該暫停債務上限法案將在今年3月2日失效。



美國新的債務上限將根據3月2日當天的債務水平設定，預估為22萬億美元，但這意味，美國將再次觸及債務上限，無法繼續發行新的國債。



屆時，美國財政部又要採取像之前債務上限危機時的特別措施，勉強維持美國國債的還本付息不受影響，而這些特別措施最常用的手段之一，就是推遲給政府僱員出糧，相當於強行向僱員借錢救急。

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